Stromverbrauch steigt im Herbst und Winter stark an

Draußen wird es dunkler und kälter - drinnen steigt der Stromverbrauch: Nach Berechnungen des deutschen Energiekonzerns E.ON verbraucht ein Haushalt im Herbst und Winter im Durchschnitt 40 Prozent mehr Strom als in den Sommermonaten. Während der Verbrauch im Sommer bei zehn Kilowattstunden am Tag liegt, sind es zwischen September und April 14 Kilowattstunden, wie E.ON am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Jens Büttne Frühe Dunkelheit sorgt für mehr Verbrauch