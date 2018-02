Südkorea plant strenge Regulierung von Kryptowährungen

Südkorea will schärfer gegen illegalen und unfairen Handel mit Kryptowährungen vorgehen. Zugleich solle aber die Blockchain-Technologie, auf der Bitcoin und Co. basieren, gefördert werden, sagte Hong Nam-Ki, Minister für die Koordinierung der Regierungspolitik, am Mittwoch in Seoul. Er reagierte auf eine Petition, die den Verzicht auf ein Verbot des Handels mit Cyber-Devisen forderte.

Maßnahmen erfolgen als Reaktion auf Petition