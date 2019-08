Südkoreaner boykottieren japanische Produkte

Inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen Tokio und Seoul beteiligen sich immer mehr Südkoreaner am Boykott japanischer Produkte. Zudem versammelten sich nach Angaben der Zeitung "Korea Herald" vom Montag am Wochenende fast 15.000 Menschen in Seoul zu einer Mahnwache mit Kerzenlicht, um gegen die Maßnahmen der japanischen Regierung zu protestieren.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Eskalierender Handelsstreit zwischen Tokio und Seoul