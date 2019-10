Swiss nimmt am Donnerstag regulären Flugbetrieb wieder auf

Die wie die AUA zur Lufthansa-Gruppe gehörende Swiss kann ab Donnerstag den regulären Flugbetrieb wieder aufnehmen, nachdem am Dienstag und Mittwoch an den Triebwerken der Flugzeuge vom Typ C-Series/A220 eine Inspektion durchgeführt werden musste. Die Triebwerke seien in einwandfreiem Zustand, teilte die Swiss am Mittwochabend mit.

SN/APA (Keystone)/WALTER BIERI Wartung beendet