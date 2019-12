T-Mobile US startet größtes 5G-Netz in den USA

Die Telekom-Tochter T-Mobile US hat nach eigenen Angaben das bisher größte 5G-Netz in den USA gestartet. 200 Millionen Menschen können den neuen Mobilfunkstandard nutzen, wie der drittgrößte US-Mobilfunkanbieter am Montag mitteilte. Damit betreibe T-Mobile US das größte 5G-Netz des Landes und habe auf Anhieb die "Führungsposition" übernommen.

SN/APA (AFP)/STEFAN WERMUTH 200 Millionen Menschen können den neuen Mobilfunkstandard nutzen