Tausende neue Jobs bei Deutscher Bahn

Die Deutsche Bahn macht weiter Tempo bei der Rekrutierung von neuen Beschäftigten. Das Unternehmen habe 2.000 neue Mitarbeitende mehr als geplant an Bord geholt, teilte Konzern-Personalvorstand Martin Seiler am Montag mit. Insgesamt seien im laufenden Jahr bisher rund 26.000 Beschäftigungszusagen gegeben worden. Unterm Strich bedeute das einen Beschäftigungsaufbau von 5.000 Mitarbeitern, weil jedes Jahr auch Tausende das Unternehmen verlassen, vor allem aus Altersgründen.

Die Bahn will bis zum April des kommenden Jahres für jeden neuen Mitarbeiter einen Baum pflanzen, insgesamt also 26.000 in zehn verschiedenen Bundesländern. Auch im kommenden Jahr will die Bahn auf ähnlich hohem Niveau neue Mitarbeiter einstellen. Mit der Gewerkschaftsseite ist vereinbart worden, in diesem und im vergangenen Jahr jeweils mindestens 18.000 neue Leute zu gewinnen. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende Juni dieses Jahres mehr als 338.600 Menschen, davon rund 220.500 in Deutschland.