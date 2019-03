Tausende Passagiere von Streik am Airport Hamburg betroffen

Ein Warnstreikaufruf der Gewerkschaft Verdi am Hamburger Flughafen hat am Donnerstag zu Dutzenden Flugstreichungen geführt. Bis zum frühen Nachmittag fielen 48 Flüge aus, jeweils zur Hälfte an- und abgehende Maschinen. Dadurch seien bereits tausende Passagiere betroffen, sagte eine Flughafen-Sprecherin.

SN/APA (dpa)/Daniel Reinhardt Chaos am Airport Hamburg