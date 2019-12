Teilabkommen zwischen USA und China wird im Jänner besiegelt

Die US-Regierung rechnet mit einer Unterzeichnung des partiellen Handelsabkommens zwischen den USA und China in der ersten Jännerwoche. Besiegeln sollen es aber nicht US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping, sondern der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Xis Vize Liu He, wie Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow am Freitag sagte.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Donald Trumps und Xi Jingpings Verhandler sind einig