Tesla-Chef: Musk verlängert für zehn Jahre

Seit Monaten wurde spekuliert, Elon Musk könnte die Führung von Tesla abgeben und sich in seine Pläne zur Mars-Besiedelung vertiefen. Doch jetzt hat er einen neuen Zehnjahresvertrag bei dem Elektro-Autobauer in der Hand. Elon Musk soll für weitere zehn Jahre an der Spitze des Elektroauto-Herstellers Tesla bleiben - und wird dafür nur bezahlt, wenn er eine Serie ambitionierter Aufgaben erreicht.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Elon Musk wird kein Gehalt bei Tesla beziehen