Tesla-Chef Musk will doch an Börse bleiben

Tesla-Chef Elon Musk hat seine Pläne für einen Börsenrückzug seiner Firma ad acta gelegt. Er habe den Vorständen mitgeteilt, "der bessere Weg für Tesla ist, an der Börse zu bleiben", schrieb Musk in einer am Freitag (Ortszeit) auf der Twitterseite des Unternehmens veröffentlichten Mitteilung. Die Vorstände hätten angedeutet, dass sie dem zustimmten.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM Elon Musk änderte seine Pläne