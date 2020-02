Tesla fast so viel Wert wie BMW, Daimler und VW zusammen

Tesla fährt weiter auf der Überholspur: Die Aktien des US-Elektroautobauers stiegen zur Eröffnung der Wall Street am Dienstag um 20,5 Prozent und erreichten mit 939,92 Dollar (849,4 Euro) den vierten Tag in Folge ein Rekordhoch. Zum aktuellen Kurs ist Tesla an der Börse knapp 170 Mrd. Dollar wert. Die Marktkapitalisierung von BMW, Daimler und Volkswagen liegt bei zusammengerechnet 186 Mrd. Dollar.

SN/APA (dpa)/Christophe Gateau Die Marke Tesla punktet derzeit an der Börse