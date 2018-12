Tesla hat noch über 3.000 Model 3 auf Lager

Der Elektroauto-Hersteller Tesla sitzt zum Jahresende noch auf Tausenden Fahrzeugen seines Hoffnungsträgers Model 3. Über 3.000 Autos stünden per Sonntag noch im Lager, berichtete die Auto-Nachrichtenseite Electrek am Montag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Zwar könne Tesla am letzten Tag des Jahres noch einige Autos ausliefern, aber nicht alle.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN Musk wird das Model 3 nicht los