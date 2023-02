Tesla-Mitarbeiter wollen erste US-Gewerkschaft gründen

Im US-Bundesstaat New York haben Beschäftigte des weltgrößten Elektroautobauers Tesla eine Kampagne zur Gründung einer Gewerkschaft gestartet. Sie stellen damit Konzernchef Elon Musk vor die nächste arbeitsrechtliche Herausforderung.

"Wir glauben, dass uns die Gründung einer Gewerkschaft eine Stimme an unserem Arbeitsplatz geben wird, von der wir das Gefühl haben, dass sie bisher ignoriert wurde", erklärten die Mitarbeiter am Dienstag in einer Mitteilung. "Wir bitten nur um einen Sitz in dem Auto, das wir mitgebaut haben."

Musk hatte sich in der Vergangenheit lautstark gegen Gewerkschaften ausgesprochen und sich damit den Unmut der US-Arbeitsrechtsbehörde NLRB zugezogen. Diese hatte ihn aufgefordert, einen Tweet aus dem Jahr 2018 zu löschen, in dem der Milliardär drohte, dass Mitarbeiter ihre Aktienoptionen verlieren würden, sollten sie eine Gewerkschaft gründen. Im Gegensatz zu anderen großen Automobilherstellern ist es Tesla bisher gelungen, eine gewerkschaftliche Organisation in seinen US-Werken zu vermeiden.