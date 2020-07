Tesla überholt Toyota als wertvollster Autobauer

Die Aktien von Tesla haben am Mittwoch ihren Rekordlauf fortgesetzt und bei zeitweise über 1.130 Dollar den bisher höchsten Stand ihrer Geschichte erreicht. Mit einem Börsenwert von zuletzt knapp 210 Milliarden Dollar ist Tesla Berechnungen des Finanzdatendienstleisters Bloomberg zufolge an Toyota vorbeigezogen und damit der am höchsten gehandelte Autobauer der Welt.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/JOHN THYS Tesla ist 210 Mrd. Dollar wert