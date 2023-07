Tesla verdoppelte Auslieferungen im Frühjahrsquartal

Der US-Elektroautohersteller Tesla hat heuer im zweiten Quartal von April bis Juni rund 466.000 Fahrzeuge ausgeliefert und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum. Im ersten Halbjahr produzierte das Unternehmen rund 920.500 Autos, wie es am Sonntag mitteilte. Ziel für das Gesamtjahr ist die Produktion von 1,8 Millionen Fahrzeugen.

Die Preissenkungen zu Beginn des Jahres "haben Früchte getragen", erklärte die Marktforschungsfirma Wedbush Securities. Die Nachfrage sei offenbar weiterhin sehr hoch, eine effizientere Produktion habe die "massiven" Auslieferungen ermöglicht.

In den USA profitiert Tesla auch vom Subventionsprogramm Inflation Reduction Act (IRA) der Regierung: Beim Kauf eines Tesla Model 3 werden 7.500 Dollar (knapp 6.900 Euro) Steuern erlassen. Die Summe war zunächst deutlich niedriger, deshalb verlegte Tesla die gesamte Produktion in die USA. Der IRA unterstützt Unternehmen, die ihre Fertigung in den USA ansiedeln. Teile des Model 3 hatte Tesla zuvor in China gefertigt.

Tesla produziert in den USA, in China und im deutschen Grünheide in Brandenburg. Ein weiteres Werk ist im Norden Mexikos geplant.