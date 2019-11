Tesla zeigt futuristischen Elektro-Pickup

Tesla-Chef Elon Musk hat einen futuristisch aussehenden Elektro-Pickup vorgestellt, mit dem der Branchenpionier in den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne vorstoßen will. Das Fahrzeug mit dem Namen "Cybertruck" hat die ungewöhnliche dreieckige Form, die eher an einen Kampfjet als einen klassischen Pickup erinnert.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN "Cybertruck" soll US-Markt erobern