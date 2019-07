Tickets günstig, Kerosin teuer - Ryanair-Gewinn eingebrochen

In Deutschland wütet ein harter Preiskampf um Flugtickets, in Großbritannien treibt der Brexit nicht nur die Luftfahrtbranche um: Europas größtem Billigflieger Ryanair macht das finanziell zu schaffen. Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Juni brach der Gewinn deutlich ein, wie die Lauda-Muttergesellschaft am Montag in Dublin mitteilte.

SN/APA (dpa)/Daniel Karmann Die Billigfluglinie ist in Turbulenzen geraten