TikTok geht gerichtlich gegen US-Verbotsankündigung vor

Die chinesische Kurzvideo-App TikTok geht einem Medienbericht zufolge gerichtlich gegen die Verbotsankündigung der US-Regierung vor. Das Unternehmen und sein Mutterkonzern ByteDance brachten am Freitagabend bei einem Bundesgericht in Washington eine Beschwerde ein, um die geplante Download-Sperre zu blockieren, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Samstag meldete.

SN/APA (AFP)/GREG BAKER Zentrale des Tiktok-Mutterkonzerns ByteDance in Peking