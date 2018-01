Tourismus in Ägypten floriert wieder

Ägypten steht bei Touristen wieder hoch im Kurs. Die Einnahmen aus diesem Geschäft seien im vergangenen Jahr um 123,5 Prozent auf umgerechnet 6,23 Mrd. Euro in die Höhe geschnellt, sagten Regierungsvertreter am Samstag in Kairo. Die Zahl der Besucher sei dabei um 54 Prozent auf 8,3 Millionen nach oben gegangen.

