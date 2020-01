Toyota investiert in Entwicklung von E-Flugtaxis

Der japanische Autobauer Toyota investiert knapp 400 Mio. Dollar in ein US-Start-up, das elektrische Flugtaxis entwickelt. Toyota steige mit 394 Mio. Dollar (354 Mio. Euro) bei dem in Kalifornien ansässige Unternehmen Joby Aviation ein, teilte Toyota-Chef Akio Toyoda am Donnerstag mit.

SN/APA (AFP)/KENZO TRIBOUILLARD Toyota geht in die Luft