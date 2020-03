Toyota verkaufte um 70 Prozent weniger Autos in China

Die Coronavirus-Epidemie hat den Absatz des japanischen Autobauers Toyota in China im Februar um 70 Prozent einbrechen lassen. Insgesamt seien im vergangenen Monat 23.800 Fahrzeuge der Marken Toyota und Lexus an Kunden in der Volksrepublik gegangen. Damit hielt man sich noch vergleichsweise gut: Insgesamt sanken die Pkw-Verkäufe laut dem chinesischen Branchenverband CPCA im Februar um 80 Prozent.

