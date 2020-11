Traton und Navistar stehen vor Zusammenschluss

Der milliardenschwere Einstieg der VW-Lkw-Holding Traton in den US-Nutzfahrzeugmarkt ist auf der Zielgeraden. Die Traton SE und der US-Truck- und Bushersteller Navistar haben sich vertraglich über einen Zusammenschluss geeinigt, wie die beiden Unternehmen am Samstagabend mitteilten. Mit der Übernahme will VW auf dem wichtigen US-amerikanischen Markt einen Fuß in die Tür bekommen und sein Geschäft mit schweren Nutzfahrzeugen stärken.

SN/APA (dpa)/Sven Hoppe Traton will seine Position am US-Markt stärken

Aus Sicht von VW soll das Feld nicht allein dem am US-Markt starken Rivalen Daimler überlassen werden. VW ist mit seinen Marken MAN, Scania und Volkswagen Caminhoes e Onibus stark vor allem in Europa und Südamerika. Quelle: Apa/Dpa