Treibt der CO2-Preis die Inflation?

Im Februar kosteten Verschmutzungszertifikate erstmals mehr als 100 Euro pro Tonne CO2. Dafür gibt es unterschiedliche Erklärungen, Einigkeit herrscht über die weitere Entwicklung.

"Handelspreis für CO2-Emissionen in EU erstmals über 100 Euro", meldeten die Nachrichtenagenturen am 21. Februar dieses Jahres. CO2-Zertifikate, also die Rechte für Energiewirtschaft und Industrie, klimaschädliche Treibhausgase ausstoßen zu dürfen, wurden an der Börse an diesem Tag um 100,21 Euro pro Tonne CO2 gehandelt. Erklärt wurde der hohe Preis in erster Linie mit den Wetterverhältnissen - wenig Wind, daher mehr Nachfrage nach fossilen Brennstoffen - sowie den besseren wirtschaftlichen Aussichten, weil die Gas- und Ölpreise wieder gesunken seien.

...