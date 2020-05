Triebwerksbauer Rolls-Royce will 9.000 Stellen streichen

Der britische Triebwerksbauer Rolls-Royce plant die Streichung von mindestens 9.000 Stellen wegen des Einbruchs des Luftverkehrs während der Coronapandemie. "Diese Krise haben nicht wir verursacht. Aber wir müssen uns der Krise stellen", sagte Konzernchef Warren East am Mittwoch in London. In solchen beispiellosen Zeiten müssten schwere Entscheidungen getroffen werden.

SN/APA (dpa)/Felix Kästle Der Triebwerksbauer wartet mit schlechten Nachrichten auf