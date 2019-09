Trotz Stellenabbau Bonusplan für Ryanair-Chef beschlossen

Der irische Billigflieger Ryanair will 500 bis 700 Arbeitsplätze streichen. Die Mitarbeiter sollen entweder für zwölf Monate ohne Bezahlung freigestellt oder gekündigt werden, kündigte Ryanair-Chef Michael O'Leary an. Für ihn selbst wurde auf der Hauptversammlung am Donnerstag in Dublin trotz des Stellenabbaus aber eine hohe Erfolgsprämie beschlossen.

SN/APA (AFP)/PAUL FAITH Ryanair will 500 bis 700 Arbeitsplätze streichen