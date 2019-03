Trump bietet Fed-Kritiker Spitzenposten bei US-Notenbank an

US-Präsident Donald Trump will seinen früheren Wahlkampfberater Stephen Moore in das Führungsgremium der Notenbank Federal Reserve berufen. Trump kündigte am Freitag auf Twitter an, den 59-Jährigen für einen Posten in dem sieben Mitglieder starken Gouverneursrat der Fed nominieren zu wollen. Die Personalie muss vom Senat bestätigt werden.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump will Stephen Moore im Führungsgremium der Federal Reserve