Trump: China will neue Verhandlungen im Handelskonflikt

In den Handelsstreit zwischen den USA und China kommt offenbar wieder Bewegung: US-Präsident Donald Trump sagte am Montag am Rande des G7-Gipfels in Biarritz, Peking wolle eine "Rückkehr an den Verhandlungstisch". Eigentlich sollen am kommenden Sonntag neue Strafzölle in Kraft treten - erst in den vergangenen Tagen hatte sich der Streit nochmals verschärft.

SN/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN China reagiert auf US-Zolldrohungen empört