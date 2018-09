Trump droht China mit weiteren Zöllen in Milliardenhöhe

US-Präsident Donald Trump droht China im laufenden Handelsstreit mit weiteren Importzöllen. Jene 200 Mrd. Dollar, die jetzt schon Thema seien, könnten sehr bald umgesetzt werden, sagte Trump am Freitag zu Journalisten an Bord der US-Präsidenten-Maschine. "Und ich hasse es zu sagen, aber dahinter sind weitere 267 Mrd. Dollar, die kurzfristig angeordnet werden können, wenn ich es will", so Trump.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM US-Präsident Trump droht China mit weiteren Sanktionen