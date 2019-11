Trump erstickt Hoffnung auf Handelsstreit-Einigung mit China

Nur einen Tag nach der von amerikanischen und chinesischen Regierungsvertretern verkündeten Übereinkunft im Handelsstreit schürt US-Präsident Donald Trump Zweifel an einer Einigung. Er habe nicht zugestimmt, bereits verhängte Zölle schrittweise zurückzunehmen, sagte Trump am Freitag in Washington. China sei mehr an einer Handelsvereinbarung interessiert als er.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump hält an seiner Linie fest