Trump hat kein Interesse an Negativ-Zinsen in den USA

US-Präsident Donald Trump würde bei seiner Kritik an der US-Notenbank nicht so weit gehen, von dieser Negativ-Zinsen zu fordern. Trump verneinte die Frage, ob er gern negative Zinsen in den USA sehen wolle. Der Präsident hat der - unabhängigen - Notenbank um ihren Präsidenten Jerome Powell wiederholt vorgeworfen, die US-Zinsen zu hoch zu lassen und damit der Wirtschaft massiv zu schaden.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Der Euroraum hat große Vorteile gegenüber den USA