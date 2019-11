Trump in Handelsstreit mit China nicht zum Zollabbau bereit

Im Handelsstreit mit China ist US-Präsident Donald Trump nicht bereit, vor Abschluss eines Abkommens die verhängten Zölle schrittweise abzubauen. Trump erklärte am Freitag, die Regierung in Peking wolle dies zwar, er habe dem aber nicht zugestimmt. China wolle ein Abkommen, fügte er hinzu. Ein solcher "Deal" würde dann in den USA unterzeichnet.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump hält an seiner Linie fest