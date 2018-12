Trump schickt die Wall Street auf die Achterbahn

Am Mittwoch verzeichnete der US-Börsenindex Dow Jones sein historisch höchstes Plus. Das ändert aber wenig an einem miserablen Jahr.

Der Jahreswechsel löst bei Menschen emotionale Reaktionen aus. Manche werden nachdenklich, andere vielleicht melancholisch. Auch Aktienmärkte sind in den letzten Tagen eines Jahres vor Gefühlsschwankungen nicht gefeit. Der Abschied von 2018 fällt insbesondere der New Yorker Börse an der Wall Street etwas schwerer als sonst. Sie reagiert mit heftigen Ausschlägen nach oben und nach unten, man könnte sagen manisch-depressiv.

War das Börsebarometer Dow Jones Industrial - das den Kursverlauf der wichtigsten US-Aktien abbildet - im verkürzten Handel am Heiligen Abend mit minus drei Prozent noch kräftig eingebrochen, so schossen die Kurse am Mittwoch schon wieder kräftig in die Höhe. Der Dow Jones stieg um fünf Prozent und verzeichnete mit einem Plus von 1086 Zählern den höchsten Anstieg nach Punkten in seiner Geschichte.

Fragwürdiges Signal

Das freilich ändert nichts daran, dass der Dow Jones im Jahr 2018 deutlich schwächer unterwegs ist als 2017, als er ein Plus von 25 Prozent erzielen konnte. Auch starke Anstiege am letzten Handelstag des Jahres heute (Freitag) werden wohl nicht ausreichen, den Index über den Jahresendwert 2017 von 24.719 Punkten zu bringen.

Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek würde den Kurssprung vom Mittwoch nicht überbewerten. Angesichts der schwächelnden US-Börsen sei eine solche Trendumkehr sogar eher ein besorgniserregendes Signal. "Die größten Kursgewinne gab es in Zeiten fallender Börsen." Zugleich biete die robuste Wirtschaftsentwicklung der USA keinen Anlass zu Panik.

Ein exzellent gelaufenes Weihnachtsgeschäft sowie sprudelnde Gewinne von US-Energieunternehmen ließen die betreffenden Notierungen in die Höhe schießen, dazu kam noch ein flammender Appell von US-Präsident Donald Trump, doch in US-Aktien zu investieren.

Spekulationen um Ablöse des US-Notenbankchefs

Die gefallenen Kurse böten Anlegern "eine großartige Gelegenheit zu kaufen, wirklich eine großartige Gelegenheit", hatte Trump gesagt. Er habe großes Vertrauen in US-Unternehmen, die ihre Sache hervorragend machten. Zugleich erneuerte Trump aber seine Kritik an dem - von ihm selbst eingesetzten - Chef der US-Notenbank. Angesichts der immer noch relativ stark wachsenden US-Wirtschaft hat Jerome Powell nämlich begonnen, die US-Leitzinsen langsam anzuheben, um die Inflation einzudämmen - eine Kernaufgabe einer Notenbank. Genau diese Politik nahm Trump jetzt ins Visier, als er am Montag über den Kurznachrichtendienst Twitter die Notenbank massiv angriff. "Das einzige Problem, das unsere Wirtschaft hat, ist die Fed."

Die harsche Kritik des Präsidenten an Powells Zinspolitik hat Spekulationen über eine möglicherweise bevorstehende Ablöse an der Fed-Spitze ausgelöst. Trump-Berater Kevin Hassett hatte die Gerüchte umgehend dementiert. Der Job von US-Notenbankpräsident Powell sei nicht gefährdet, sondern "100 Prozent" sicher. Erleichterung über diese Nachricht war ein Grund für die Anstiege vom Mittwoch.

Das Vorbild der US-Börsen schickte über die Weihnachtstage auch andere große Aktienmärkte auf eine wilde Achterbahnfahrt. An der Börse in Tokio stürzten die Kurse am Dienstag um 5 Prozent ab, um sich am Mittwoch zunächst deutlich zu erholen und dann aber doch nachzugeben.

Dreierlei Gründe für volatile Börsenbewegungen

Am Donnerstag holte die japanische Börse in Tokio den kräftigen US-Anstieg des Vortags nach: Der Nikkei-Index mit den 225 wichtigsten Aktien schloss um 3,9 Prozent höher bei 20.077,62 Punkten, ein Plus von 750 Zählern.

Aktienexperte Takashi Hiroki von Monex Securities fasst die sehr volatile Entwicklung mit folgenden Worten zusammen: "Ein Drittel der Verkäufe wird von Panik ausgelöst, ein weiteres Drittel durch Verlustbegrenzungen und das verbliebene Drittel durch Spekulanten, die versuchen, aus der Marktschwäche Profit zu ziehen."