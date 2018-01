Trump schließt Rückkehr zu Handelsabkommen TPP nicht aus

US-Präsident Donald Trump hat eine Rückkehr seines Landes zum Transpazifischen Handelsabkommen TPP nicht ausgeschlossen. In seiner Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte Trump, die USA werde über Freihandelsabkommen mit vielen Ländern nachdenken, darunter auch den TPP-Ländern. "Vielleicht auch als Gruppe", fügte Trump an. Er kündigte zudem eine rigorose Überwachung der Freihandelsregeln an.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI Trump bei seiner Rede in Davos