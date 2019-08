Trump setzt im Handelsstreit mit China auf maximalen Druck

US-Präsident Donald Trump setzt im Handelsstreit mit China weiter auf maximalen Druck: Er kündigte überraschend neue Strafzölle auf chinesische Importe ab September an. Damit wären dann praktisch alle Einfuhren aus der Volksrepublik mit Zöllen belegt. China reagierte mit Unverständnis und kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Die Aktienkurse weltweit rutschten am Freitag tief ins Minus.

SN/APA (AFP)/JOHANNES EISELE Zehn Prozent Aufschlag auf Waren aus China