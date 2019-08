Trump: USA exportieren künftig mehr Rindfleisch in die EU

US-Präsident Donald Trump hat am Freitagabend europäischer Zeit verkündet, dass die USA künftig mehr Rindfleisch - "das beste auf der Welt" - in die EU exportieren werden. Er wird noch am Freitag ein entsprechendes Abkommen mit der EU unterzeichnen, sagte er in einem TV-Statement. Es geht bisherigen Berichten zufolge um eine garantierte Exportquote von 45.000 Tonnen hormonfreiem Beef.

SN/APA (dpa)/Oliver Berg Vor allem Frankreich sperrte sich bisher gegen Agrarimporte