Türkei plant heuer Baubeginn für neuen Kanal neben Bosporus

Die türkische Regierung will nach eigenen Angaben heuer mit dem Bau eines neuen Kanals zwischen dem Schwarzen und dem Marmarameer in Istanbul zur Entlastung des Bosporus beginnen. "Wir streben den Baubeginn innerhalb dieses Jahres an", sagte Transportminister Ahmet Arslan am Montag in Ankara.

SN/APA (AFP)/BULENT KILIC Das Riesen-Bauprojekt soll 45 Kilometer lang werden