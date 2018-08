Türkische Lira gerät wieder unter Druck - Börse auch

Nach mehreren Tagen der Erholung hat die türkische Landeswährung Lira am Freitag wieder stark an Wert verloren. Zu Mittag gab die Währung im Verhältnis zum US-Dollar bis zu knapp 8 Prozent nach. Auch zum Euro ging es ähnlich stark bergab. Die Währungskrise in der Türkei belastet weiter auch die Börse des Landes. Am Freitag gab der türkische Leitindex Ise 100 zuletzt um mehr als 1 Prozent nach.

SN/APA (AFP)/OZAN KOSE Die türkische Lira ist schwer unter Druck