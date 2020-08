TUI erhält weitere staatliche Milliardenhilfen

Der weltgrößte Reisekonzern TUI soll zur Überbrückung des Geschäftseinbruchs in der Coronakrise weitere staatliche Hilfen von Deutschland erhalten. Unter anderem werde ein schon bestehender Kredit der Förderbank KfW um 1,05 Mrd. Euro aufgestockt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hannover mit. TUI hatte bereits ein erstes Hilfsdarlehen über 1,8 Milliarden Euro zugesprochen bekommen.

SN/APA (dpa)/Julian Stratenschulte Tui fährt ein unfangreiches Sparprogramm