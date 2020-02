TUI will Geschäft mit Luxus-Kreuzfahrten ausbauen

Der weltgrößte Reisekonzern TUI will sein Geschäft mit Luxus-Kreuzfahrten ausbauen und verstärkt dafür die Zusammenarbeit mit dem Branchenriesen Royal Caribbean Cruises. TUI bringt dazu jetzt auch seine Luxuslinie Hapag-Lloyd Cruises in das schon bestehende Gemeinschaftsunternehmen TUI Cruises ein, wie das Unternehmen am Freitag in Hannover mitteilte.

SN/APA/TUI Cruises GmbH Die Kreuzfahrt-Branche ist zuletzt kräftig gewachsen