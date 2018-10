Tusk: Brexit ohne Abkommen "wahrscheinlicher denn je"

EU-Ratspräsident Donald Tusk hält einen Brexit ohne Abkommen für "wahrscheinlicher denn je". Das schrieb Tusk am Montagabend in seinem Einladungsschreiben für den bevorstehenden EU-Gipfel an die 28 Staats- und Regierungschefs in Brüssel, der am Mittwoch mit einer Debatte über den EU-Austritt Großbritanniens beginnt.

Eine Einigung zu finden, habe sich als "komplizierter herausgestellt, als Einige erwartet haben", schrieb Tusk. Trotzdem sollte die Hoffnung nicht aufgegeben werden. Es gebe auf beiden Seiten guten Willen, die Gespräche fortzuführen.

Die britische Premierministerin Theresa May sei am Mittwoch eingeladen, Londons Beurteilung der Gespräche vorzustellen. Später werde dann auf Grundlage der Empfehlung von EU-Chefunterhändler Michel Barnier von den 27 Staats- und Regierungschefs eine Entscheidung darüber getroffen, wie es mit den Gesprächen weitergehen soll.

Trotz intensiver Verhandlungen waren der britische Brexit-Minister Dominic Raab und EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Sonntag ohne eine Einigung auseinandergegangen. Die wichtigste Hürde ist immer noch die Frage, wie Kontrollen an der künftigen EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden können.

May hingegen äußerte sich zuvor optimistisch zum Verlauf der Brexit-Gespräche. Die Konturen eines Austrittsabkommens seien nun klar, sagte May. Auch in der Frage, wie Grenzkontrollen zwischen Nordirland und Irland verhindert werden könnten, habe es Fortschritte gegeben. Den Vorschlag der EU, Nordirland notfalls allein in der Zollunion und in Teilen des Binnenmarktes zu belassen, lehnte May aber erneut ab. Stattdessen warb sie dafür, dass ganz Großbritannien im Notfall Teil der Zollunion bleiben solle. Es könne sich dabei aber nur um eine vorübergehende Lösung handeln.

Der derzeitige Streit um das Abkommen über den Ausstieg aus der EU soll May zufolge nicht zu einem chaotischen Brexit führen. "Wir können nicht zulassen, dass diese Meinungsverschiedenheit die Aussicht auf ein gutes Abkommen zerstört und uns nur noch der Ausstieg ohne Deal bleibt", sagte May.

Es ist unklar, ob es beim Gipfel den von den EU-27 geforderten substanziellen Fortschritt wird geben können. Sollte auch am Brexit-Gipfel am Mittwochabend kein Fortschritt erzielt werden, stellt sich die Frage, ob überhaupt der Sonder-Brexit-Gipfel der EU Mitte November, bei dem eigentlich die Einigung endgültig abgesegnet werden sollte, zustande kommt. Aber es kam auch von mehreren hochrangigen EU-Politikern zuletzt die Möglichkeit ins Spiel, den Deal erst im Dezember abzuschließen.

Auch die zweite Ratssitzung am Dienstagabend wird sich mit dem Brexit befassen. Dabei wird EU-Chefverhandler Michel Barnier über die jüngste Entwicklung und die weiterhin nicht erfolgte Einigung berichten. Danach ist eine Stellungnahme von Blümel geplant.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) drängt unterdessen zur Eile. Sie sieht wenig zeitlichen Spielraum für eine Einigung der EU mit Großbritannien in den Brexit-Verhandlungen. Sowohl der britische Außenminister Jeremy Hunt als auch der EU-Chefverhandler Michel Barnier hätten immer wieder auf den engen Zeitrahmen wegen der bevorstehenden Europawahl hingewiesen, sagte Kneissl nach Beratungen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg. "Gäbe es nicht die Wahlen im Mai, könnte man vielleicht flexibler agieren, aber es ist doch eine Frist, die da ist im Kalender", betonte Kneissl.

Frankreich ist nach den Worten von Staatschef Emmanuel Macron beim Brexit auf "alle Szenarien" vorbereitet. Das sagte Macron am Montag in Paris nach einem Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Moon Jae-in. Zu diesen Szenarien gehört nach früheren Regierungsangaben auch die Möglichkeit, dass Großbritannien die Europäische Union ohne Austrittsabkommen verlässt. Macron kündigte an, er wolle noch am Abend mit May sprechen. Er glaube an die "kollektive Intelligenz", sagte Macron. "Ich glaube, dass man vorankommen kann", fügte der Präsident hinzu.

Großbritannien will am 29. März aus der EU austreten. Sollte bis dahin kein Abkommen unter Dach und Fach sein, droht ein ungeregelter Austritt mit drastischen Folgen für die Wirtschaft und Chaos in vielen Lebensbereichen.

Quelle: Apa/Dpa/Ag.