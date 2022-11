Twitter kündigte Start der Entlassungen für Freitag an

Nach der Übernahme durch US-Multimilliardär Elon Musk hat Twitter seine Büros vorübergehend geschlossen und zahlreiche Entlassungen angekündigt. In einer E-Mail teilte der Kurznachrichtendienst seinen Mitarbeitenden mit, die Büros seien abgeschlossen und nicht mehr zu betreten. Am Freitag um 9.00 Uhr Ortszeit würden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erfahren, ob sie von Entlassungen betroffen seien.

Berichten der "Washington Post" und der "New York Times" zufolge soll rund die Hälfte der 7.500 Twitter-Angestellten ihre Jobs verlieren. "In dem Bemühen, Twitter auf einen gesunden Weg zu bringen, werden wir den schwierigen Prozess des weltweiten Personalabbaus beginnen", heißt es in der E-Mail. Dies werde "zahlreiche Menschen treffen, die einen wertvollen Beitrag für Twitter geleistet haben", sei aber "leider nötig, um den künftigen Erfolg des Unternehmens zu sichern".

Die Social-Media-Plattform teilte außerdem mit, Twitter-Mitarbeiter, die nicht von Entlassungen betroffen seien, würden über ihre Arbeits-E-Mail-Adressen benachrichtigt. Mitarbeiter, denen gekündigt wurde, würden über dies über ihre persönlichen E-Mail-Adressen erfahren.

Der neue Twitter-Chef Elon Musk hatte zuvor erhebliche Einsparungen angekündigt. Musk hatte Twitter Ende Oktober nach monatelangem Ringen für 44 Milliarden Dollar (rund 44 Milliarden Euro) übernommen und umgehend den Chef des Kurzbotschaftendienstes, Parag Agrawal, sowie weitere wichtige Manager entlassen.