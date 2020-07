Uber kauft US-Essenslieferant Postmates für 2,65 Mrd. Dollar

Der weltgrößte Fahrdienstvermittler Uber baut sein Geschäft mit Essenslieferungen durch die Übernahme des Start-ups Postmates aus. Die US-Unternehmen gaben am Montag bekannt, sich auf einen Deal im Wert von rund 2,65 Mrd. Dollar (2,36 Mrd. Euro) geeinigt zu haben. Uber will den Kaufpreis komplett in eigenen Aktien zahlen.

SN/APA (AFP)/CHRIS DELMAS Umgerechnet 2,4 Mrd. Euro lässt sich Uber Postmates kosten