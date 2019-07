Uber streicht jeden dritten Job im Marketing

Der US-Fahrdienst-Vermittler Uber streicht weltweit rund 400 Jobs im Marketing - das ist in etwa jede dritte Stelle in dem Bereich. Der Abbau wurde nach dpa-Informationen in einer internen Mitteilung am späten Montagabend mit einer Neuordnung des Marketing-Teams begründet. Uber hat nach jüngsten Angaben insgesamt rund 24.500 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon in den USA.

SN/AFP/JOSH EDELSON Uber schreibt weiterhin Verluste