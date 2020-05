Uber streicht wegen Coronakrise 3.700 Stellen

Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat aufgrund der Belastungen durch die Coronapandemie einen größeren Stellenabbau angekündigt. Das Unternehmen will rund 3700 Vollzeitjobs streichen, wie es am Mittwoch mitteilte. Damit wären etwa 14 Prozent der 26.900 Mitarbeiter betroffen. Die Coronakrise hat das Geschäft drastisch einbrechen lassen. Uber steckte vorher schon in den roten Zahlen.

SN/APA (AFP)/JOSH EDELSON Uber ist von der Coronakrise stark betroffen