UBS bietet bis zu einer Milliarde Dollar für Credit Suisse

Die Schweizer Behörden haben am Sonntag ihre Bemühungen zur Rettung der angeschlagenen Credit Suisse fortgesetzt. Die Verhandlungen seien zäh, erklärte eine mit der Sache vertraute Person. Die "Financial Times" berichtete unterdessen, dass die UBS angeboten habe, ihren kleineren Rivalen für bis zu eine Milliarde Dollar zu kaufen. Am Freitag war die Schweizer Großbank an der Börse noch rund acht Milliarden Franken wert.

Credit Suisse steht vor Übernahme durch UBS

Die UBS habe auf einer Klausel bestanden, dass der Deal hinfällig werde, wenn die Kreditausfall-Versicherungen (CDS) für die eigenen Anleihen um 100 Basispunkte oder mehr stiegen. Die Schweizer Behörden planten, die Gesetze zu ändern, um eine Aktionärsabstimmung über die Transaktion zu umgehen, berichtete die "Financial Times" weiter. Der Deal zwischen den beiden größten Banken der Schweiz könnte bereits am Sonntagabend unterzeichnet werden. Die Behörden bemühten sich, vor dem Börsenstart am Montag eine Lösung vorlegen zu können. Doch es gebe keine Garantie, dass die Bedingungen unverändert blieben oder dass eine Einigung erzielt werde, so die Zeitung. Eine Übernahme der Credit Suisse durch die UBS wäre an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft. Voraussetzung seien milliardenschwere Staatsgarantien für die UBS, sagte eine mit der Sache vertraute Personen am Samstag zur Nachrichtenagentur Reuters. Bei den Staatsgarantien gehe in um eine Größenordnung von rund sechs Milliarden Dollar, sagte einer der Insider. Abhängig von den Bedingungen der Transaktion könne es aber auch mehr oder auch weniger sein. Die Garantien würden die Kosten für die Abwicklung von Teilen der Credit Suisse und mögliche weitere Risiken abdecken, sagten zwei Personen. Komme es zu der Übernahme, müssten aber wohl 10.000 Jobs gestrichen werden. Sprecher der Credit Suisse, der UBS und des Schweizer Finanzministeriums lehnten eine Stellungnahme oder konnten nicht erreicht werden.