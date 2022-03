Ukraine-Krieg sorgt für Stillstände in der Produktion

BMW Steyr, Porsche oder VW können nicht weiterarbeiten, weil Bauteile aus der Ukraine fehlen. Es könnte noch schwieriger werden.

Eine knappe Woche nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine spürt auch die Wirtschaft den Ausfall des wichtigen Landes in der - ohnehin brüchigen - internationalen Lieferkette.

Sichtbar wird das aktuell in der Automobilindustrie, der es in der noch nicht überstandenen Halbleiterkrise nun offenbar auch massiv an Kabelbäumen aus der Ukraine fehlt. Das BMW Motorenwerk im oberösterreichischen Steyr hat deshalb für 3200 Mitarbeiter die Kurzarbeit bis Ende Mai verlängert. Nach ersten Produktionsausfällen in der Nacht zum Donnerstag steht ...