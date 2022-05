Ukraine-Krieg verhagelt Agrana ein starkes Jahr

Mehr Umsatz in allen Sparten, aber der Krieg erfordert hohe Abschreibungen beim Agrana-Konzern.

Der börsenotierte Frucht-, Zucker- und Stärke-Konzern Agrana gehört zu den heimischen Unternehmen, die in der Ukraine und in Russland aktiv sind. Was sonst einen wichtigen stabilisierenden Faktor darstellt und einen hohen Anteil des Bedarfs lokaler Märkte abdeckt, ist seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine zur Belastung geworden.

Aktuell ist kein Rückzug geplant, aber das Engagement in Russland werde "täglich neu bewertet", sagt Vorstandschef Markus Mühleisen. Vorerst komme man der Aufgabe als Lieferant essenzieller Grundnahrungsmittel und als Arbeitgeber ...