Ukraine-Krieg verhagelt starkes Jahr für Agrana

Der börsenotierte heimische Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern Agrana gehört zu den heimischen Unternehmen, die sowohl in der Ukraine als auch in Russland aktiv sind. Was normalerweise einen wichtigen stabilisierender Faktor darstellt und einen hohen Anteil des Bedarfs der lokalen Märkte abdeckt, ist seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine für die Agrana zur Belastung geworden.

In der Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/2022 (1. März bis 28. Februar) schlägt sich das in Form eines Abschreibungs- und Wertminderundsbedarfs in ...