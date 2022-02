Ukraine-Krise: Sanktionen sollen der Hebel sein, um Putin zu zähmen

Der Westen nennt eine Reihe von Maßnahmen, um wirtschaftlich Druck auf Russland auszuüben. Ein Blick in den Instrumentenkoffer.

Die EU und ihre Verbündeten haben ihre Sanktionsliste so gut wie fertiggestellt. Die Konsequenzen, die Wladimir Putin im Falle eines Angriffs auf die Ukraine für die Wirtschaft seines Landes zu gewärtigen hat, werden "massiv" sein. Das sagte Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg vor dem Treffen der EU-Außenminister am Montag in Brüssel. "Sanktionen sofort" forderte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der nach Brüssel geeilt war, um bei seinen EU-Amtskollegen mehr Druck gegen Moskau zu fordern. Einige Sanktionen sollten schon jetzt verhängt werden, ...