Ukraine-Tief auf dem Getreidemarkt

Die "grüne Brücke", die der Ukraine helfen sollte, sorgt für Unmut bei den Bauern. Die Getreidepreise sind unter Druck wie schon lange nicht mehr.

Dass viel Getreide aus der Ukraine statt in Entwicklungsländern nun in Westeuropa landet, sorgt dort für Unmut.

Die Stimmung war feierlich, als Anfang Mai vorigen Jahres die erste Getreidelieferung aus der Ukraine per Bahn in Wien ankam. Die damalige Landwirtschaftsministerin, der ÖBB-Generaldirektor und der ukrainische Botschafter posierten für ein Foto. Über sogenannte "grüne Brücken", also den Landweg, ...